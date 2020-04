Prestiti, parte la corsa a ostacoli. Via alle richieste fino a 25 mila euro Come ottenerli (Di lunedì 20 aprile 2020) Le procedure semplificate, ma per le soglie più alte manca la circolare della Sace. Necessaria la pratica di fido. La Bce ha proposto una bad bank europea Leggi su corriere (Di lunedì 20 aprile 2020) Le procedure semplificate, ma per le soglie più alte manca la circolare della Sace. Necessaria la pratica di fido. La Bce ha proposto una bad bankpea

NicolaPorro : Con gli annunci roboanti del #Governo giallorosso non si va da nessuna parte. Parliamoci chiaro: non ci saranno sol… - Marcozanni86 : Ecco primo assaggio 'aiuti' #UE: parte la #BEI, formalizzando il primo dei 3 strumenti proposti da #Eurogruppo. Fun… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Prestiti, parte la corsa a ostacoli: via alle richieste fino a 25 mila euro Come otte... - SmorfiaDigitale : Prestiti, parte la corsa a ostacoli: via alle richieste fino a 25 mila euro Com... - crispadafora : RT @Corriere: Prestiti, parte la corsa a ostacoli: via alle richieste fino a 25 mila euro Come ottenerli -