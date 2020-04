Presenza di Covid-19 nell’acqua, terrore a Parigi. Il Comune: riguarda acqua non potabile (Di domenica 19 aprile 2020) Nel pomeriggio da Parigi sono giunte notizie davvero poco rassicuranti. E’ stato il Comune stesso ha rendere noto che “Tracce minime dii Covid-19 sono state rinvenute nella rete dell’acqua non potabile del Comune di Parigi, utilizzata solitamente per la pulizia delle strade, ma non c’è alcun rischio per l’acqua potabile”, ha poi tenuto a rassicurare il comunicato. La Presenza rinvenuta in una condotta non potabile La rilevazione si evince da quattro dei 27 punti d’acqua quotidianamente campionati (come accade in tutte le città), per assicurare alla popolazione le massime garanzie igieniche. Come dicevamo, il laboratorio deputato al controllo dell’acqua Parigina ha trovato “tracce minime” di coronavirus, motivo per il quale è stato deciso precauzionalmente di sospendere l’erogazione di ... Leggi su italiasera Coronavirus 2 fase - l’esperto : «Il Covid-19 sarà una presenza costante per diversi mesi»

Ginp Android Banking : un Trojan che in cambio di denaro fornisce informazioni sulla presenza di persone nelle vicinanze risultate positive al COVID-19 (Di domenica 19 aprile 2020) Nel pomeriggio dasono giunte notizie davvero poco rassicuranti. E’ stato ilstesso ha rendere noto che “Tracce minime dii-19 sono state rinvenute nella rete dell’nondeldi, utilizzata solitamente per la pulizia delle strade, ma non c’è alcun rischio per l’”, ha poi tenuto a rassicurare il comunicato. Larinvenuta in una condotta nonLa rilevazione si evince da quattro dei 27 punti d’quotidianamente campionati (come accade in tutte le città), per assicurare alla popolazione le massime garanzie igieniche. Come dicevamo, il laboratorio deputato al controllo dell’na ha trovato “tracce minime” di coronavirus, motivo per il quale è stato deciso precauzionalmente di sospendere l’erogazione di ...

VincenzoDeLuca : COVID-19, EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI ?? #CORONAVIRUS: Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania,… - civcatt : Una Lettera di mons. Libanori S.I., vescovo ausiliare di @diocesidiroma per il Settore Centro, inviata ai 'suoi' sa… - italiaserait : Presenza di Covid-19 nell’acqua, terrore a Parigi. Il Comune: riguarda acqua non potabile - LaStenella : RT @EmanuelaAmendo1: La sanità lombarda tra l'ingombrante presenza dei privati e la non realizzata riconversione dell'industria bellica. M… - pure_true80 : Mezza informazione e pure sbagliata. Folle di pecorelle belano al suo seguito eppure basta pochissimo: si trova tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Presenza Covid Lo studio di Alisa: il Covid in Liguria è arrivato a Natale insieme ai turisti Il Secolo XIX Tamponi, mascherine, ristorante self-service e ritiro permanente: il protocollo per tornare ad allenarsi

Punto per punto ecco come dovranno organizzarsi i club. Inizialmente le sedute saranno in piccoli gruppi e dovranno esserci due metri di distanza tra ogni ...

Giove, nella zona rossa 37contagiati e un fiocco azzurro Il sindaco Parca: «Siamo verso la stabilizzazione»

comune dichiarato zona rossa a causa dell'emergenza coronavirus. «Oggi - spiega il sindaco Alvaro Parco - sono stati svolti gli ultimi 10/15 tamponi», su un totale di circa 400 effettuati negli ultimi ...

Punto per punto ecco come dovranno organizzarsi i club. Inizialmente le sedute saranno in piccoli gruppi e dovranno esserci due metri di distanza tra ogni ...comune dichiarato zona rossa a causa dell'emergenza coronavirus. «Oggi - spiega il sindaco Alvaro Parco - sono stati svolti gli ultimi 10/15 tamponi», su un totale di circa 400 effettuati negli ultimi ...