Porti aperti è la priorità. Il virus? Al governo interessano soltanto gli immigrati (Di domenica 19 aprile 2020) Di tutti i modi in cui la sinistra e la tecnocrazia provano a imporre l' immigrazione di massa ai popoli europei recalcitranti, quello della convenienza economica è il più infame. Considera gli immigrati alla stregua di schiavi, utili solo a portare profitto ai bwana bianchi, e inganna gli autoctoni, promettendo il falso. Ci hanno provato, e ci riproveranno, con la storia dei contributi previdenziali («Senza l' apporto dei migranti il sistema delle pensioni non regge», Tito Boeri dixit). È una bugia, per l' ovvio motivo che anche gli immigrati invecchiano, e pretendono, con tutte le ragioni, di godere delle pensioni e degli altri diritti che spettano a chiunque. Importarne altri, quindi, non farebbe altro che peggiorare le cose nel giro di pochi decenni. Il Coronavirus, adesso, consente di introdurre una variante sul tema: quella dei lavori nei campi. ... Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : Salvini - 'Ong ringrazia sindaco Palermo - Pd sempre per porti aperti'**

**Coronavirus : Salvini - ‘Ong ringrazia sindaco Palermo - Pd sempre per porti aperti’**

Sbarchi in Sicilia e Covid-19. La Lega : basta con i porti aperti. Subito un blocco navale al largo della Libia (Di domenica 19 aprile 2020) Di tutti i modi in cui la sinistra e la tecnocrazia provano a imporre l' immigrazione di massa ai popoli europei recalcitranti, quello della convenienza economica è il più infame. Considera glialla stregua di schiavi, utili solo a portare profitto ai bwana bianchi, e inganna gli autoctoni, promettendo il falso. Ci hanno provato, e ci riproveranno, con la storia dei contributi previdenziali («Senza l' apporto dei migranti il sistema delle pensioni non regge», Tito Boeri dixit). È una bugia, per l' ovvio motivo che anche gliinvecchiano, e pretendono, con tutte le ragioni, di godere delle pensioni e degli altri diritti che spettano a chiunque. Importarne altri, quindi, non farebbe altro che peggiorare le cose nel giro di pochi decenni. Il Corona, adesso, consente di introdurre una variante sul tema: quella dei lavori nei campi. ...

matteosalvinimi : La nave Ong (tedesca) si felicita di essere entrata in acque italiane e ringrazia il sindaco di Palermo che ha tant… - matteosalvinimi : Appello urgente di sinistra e 5 Stelle per porti aperti: foto ricordo. - matteosalvinimi : Mentre gli italiani chiedono soluzioni rapide per cassa integrazione, affitti, mutui, bollette, dal governo rilanci… - Notizieditalia : Porti aperti è la priorità. Il virus? Al governo interessano soltanto gli immigrati - Riccardo_criait : RT @matteosalvinimi: La nave Ong (tedesca) si felicita di essere entrata in acque italiane e ringrazia il sindaco di Palermo che ha tanto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Porti aperti Salvini posta foto di chi chiede porti aperti. Orfini: "È una medaglia". Fratoianni: "Orgoglioso" L'HuffPost Porti aperti, al governo interessano soltanto gli immigrati

Non c' è nemmeno un piano per riportare in patria gli italiani bloccati all' estero. E la promessa di chiudere i porti in nome della sicurezza si è rivelata una barzelletta: dopo la solita Alan Kurdi, ...

Liguria, i positivi sono 4.713

La Liguria sarà sempre un porto aperto e sicuro per tutte le navi che abitualmente frequentano i nostri scali. E lo abbiamo dimostrato anche in queste settimane accogliendo sempre tutti coloro che ne ...

Non c' è nemmeno un piano per riportare in patria gli italiani bloccati all' estero. E la promessa di chiudere i porti in nome della sicurezza si è rivelata una barzelletta: dopo la solita Alan Kurdi, ...La Liguria sarà sempre un porto aperto e sicuro per tutte le navi che abitualmente frequentano i nostri scali. E lo abbiamo dimostrato anche in queste settimane accogliendo sempre tutti coloro che ne ...