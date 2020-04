Polemica Ricciardi-Trump, Salvini difende il presidente Usa (Di domenica 19 aprile 2020) Polemiche dopo il tweet di Walter Ricciardi contro Donald Trump: Salvini interviene via social in favore del presidente degli Usa Nonostante il Coronavirus non sia stato ancora sconfitto e il mondo sia ancora in piena emergenza, non si attenuano le polemiche su più fronti. Walter Ricciardi, rappresentante italiano dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e consulente … L'articolo Polemica Ricciardi-Trump, Salvini difende il presidente Usa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Ricciardi (Oms) condivide un video in cui il fantoccio di Trump viene preso a pugni : è polemica | VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) Polemiche dopo il tweet di Waltercontro Donaldinterviene via social in favore deldegli Usa Nonostante il Coronavirus non sia stato ancora sconfitto e il mondo sia ancora in piena emergenza, non si attenuano le polemiche su più fronti. Walter, rappresentante italiano dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e consulente … L'articoloilUsa proviene da www.inews24.it.

