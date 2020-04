(Di domenica 19 aprile 2020) Sono linee guida dettagliate che contemplano misure quali: dotazione di mascherina protettiva conforme ai requisiti di legge (saranno valutate ulteriori forniture in base al posto di lavoro ricoperto) e guanti in lattice prima dell'accesso in azienda;

FirenzePost : Piombino: accordo sulla sicurezza nelle acciaierie JSW Steel Italy, ex Lucchini - David77692706 : RT @MartelliStefano: @David77692706 @AlteaFerrari @emabuo Mettiamoci d'accordo, mi hanno mandato il video da: Trieste, Taranto, Rimini, Na… - MartelliStefano : @David77692706 @AlteaFerrari @emabuo Mettiamoci d'accordo, mi hanno mandato il video da: Trieste, Taranto, Rimini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino accordo

Firenze Post

PIOMBINO – «Raggiunto un’importante intesa sulle linee guida da seguire durante ... che neattesti l’assenza di sintomi influenzali e rilevamento della temperatura corporea all’ingresso in azienda.Definito l’accordo in Regione e in 61 hanno dato disponibilità per lo screening Accreditamento ancora in corso, a breve si saprà a chi potersi rivolgere ...