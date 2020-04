Pioggia e venti di burrasca: la settimana inizia all'insegna del maltempo (Di domenica 19 aprile 2020) Il beltempo lascia spazio a una perturbazione atlantica: la protezione civile dirama l'allerta gialla in sette regioni Leggi su today Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per venti forti e pioggia (Di domenica 19 aprile 2020) Il beltempo lascia spazio a una perturbazione atlantica: la protezione civile dirama l'allerta gialla in sette regioni

DPCgov : ??????Avviso meteo del #19aprile per pioggia in Piemonte ed Emilia-Romagna. Venti fino a burrasca su Sicilia e Calabri… - Meteo_RM : Soleggiato. Pioggia. Min: 15º C. Venti da ESE variabili. Prob. pioggia: 80%. Piovosità di circa 6 mm. SOLE 06:22-19:55 LUNA Luna c... #Meteo - Meteo_RM : Soleggiato. Pioggia. Min: 14º C. Venti da ESE variabili. Prob. pioggia: 80%. SOLE 06:23-19:55 LUNA Luna calante #Meteo - quartomiglio : RT @DPCgov: ??????Avviso meteo del #19aprile per pioggia in Piemonte ed Emilia-Romagna. Venti fino a burrasca su Sicilia e Calabria, con possi… - Meteo_RM : Discreto. Pioggia. Min: 14º C. Venti da SE variabili. Prob. pioggia: 80%. SOLE 06:22-19:55 LUNA Luna calante #Meteo -