Ultime Notizie dalla rete : Pietro Dalle Pietro Dalle Piane, fidanzato Antonella Elia/ Non sono uno sfigato (Non è la D'Urso) Il Sussidiario.net Coronavirus, a Imola ricoveri in calo. Un solo caso in più

Sono 203 i maschi e 152 le femmine, 170 residenti a Medicina, 114 a Imola, 30 a Castel San Pietro Terme, 7 a Castel Guelfo, 6 a Dozza, 6 a Mordano, 4 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese e 15 ...

Coronavirus Bologna e provincia, bollettino 19 aprile: i dati comune per comune

Oggi 2 cittadini di Castel San Pietro guariti ed 1 solo caso rilevato in un donna di Imola ... 51 nella classe d’età 14-39 e 132 tra i 40 e i 64) e 4 al di sotto dei 14 anni.Dalle 8 di ieri alle 8 di ...

Sono 203 i maschi e 152 le femmine, 170 residenti a Medicina, 114 a Imola, 30 a Castel San Pietro Terme, 7 a Castel Guelfo, 6 a Dozza, 6 a Mordano, 4 a Borgo Tossignano, 3 a Casalfiumanese e 15 ...