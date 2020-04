Piemonte rifiuta medici da Roma, scoppia la bufera. Il 118: “Ecco perché” (Di domenica 19 aprile 2020) Il Piemonte è una delle regioni italiane più colpite dall’emergenza Coronavirus. Proprio per questo motivo, il rifiuto del numero uno del 118 Mario Raviolo ai medici inviati da Roma ha scatenato un vespaio di polemiche. Raviolo, tuttavia, ha preso la parola per difendere e motivare la sua scelta. “Non lo nego. Quella mail esiste e l’ho firmata io. Ma c’è un motivo perché ho detto no all’invio dei medici da Roma”. La difesa: “Ci servono altri professionisti” La motivazione è semplice, spiega il responsabile dell’area della maxi emergenza Raviolo: “La nostra è stata una risposta, diciamo così, di cortesia. Perché a Roma ci proponevano l’invio di 14 chirurghi. Che è come dire inviare dei radiologi su un fronte di guerra. Saranno state figure professionali ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 aprile 2020) Ilè una delle regioni italiane più colpite dall’emergenza Coronavirus. Proprio per questo motivo, il rifiuto del numero uno del 118 Mario Raviolo aiinviati daha scatenato un vespaio di polemiche. Raviolo, tuttavia, ha preso la parola per difendere e motivare la sua scelta. “Non lo nego. Quella mail esiste e l’ho firmata io. Ma c’è un motivo perché ho detto no all’invio deida”. La difesa: “Ci servono altri professionisti” La motivazione è semplice, spiega il responsabile dell’area della maxi emergenza Raviolo: “La nostra è stata una risposta, diciamo così, di cortesia. Perché aci proponevano l’invio di 14 chirurghi. Che è come dire inviare dei radiologi su un fronte di guerra. Saranno state figure professionali ...

giorgiocerutti : RT @StrippoliSara: - brumas00 : RT @lo_spiffero: In #Piemonte il capo dell’emergenza rifiuta i medici della Protezione Civile. L’assessore lo smentisce e @anaaopiemonte ch… - Miti_Vigliero : RT @lo_spiffero: In #Piemonte il capo dell’emergenza rifiuta i medici della Protezione Civile. L’assessore lo smentisce e @anaaopiemonte ch… - EBoffano : RT @StrippoliSara: - ladyrosmarino : RT @lo_spiffero: In #Piemonte il capo dell’emergenza rifiuta i medici della Protezione Civile. L’assessore lo smentisce e @anaaopiemonte ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte rifiuta Piemonte rifiuta medici da Roma, scoppia la bufera. Il 118: “Ecco perché” Thesocialpost.it Coronavirus, il Piemonte gran malato rifiutò i medici da Roma

Oggi in Edicola - iscriviti alla newsletter e ricevi ogni mattina le principali notizie.

Perché Salvini ha perso la bussola (ma Zaia no). Parla Cicchitto

Tale rifiuto è una responsabilità netta del governo nazionale che è quindi in concorso ... È chiarissimo che sulla riapertura del 4 maggio c’è lui, che ha spinto Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli ...

Oggi in Edicola - iscriviti alla newsletter e ricevi ogni mattina le principali notizie.Tale rifiuto è una responsabilità netta del governo nazionale che è quindi in concorso ... È chiarissimo che sulla riapertura del 4 maggio c’è lui, che ha spinto Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli ...