“Piango spesso” Caterina Balivo lascia tutti senza parole | nel suo cuore tanto dolore

Da settimane Caterina Balivo ha lasciato la tv. La ripresa di 'Detto Fatto' è ancora un'incognita. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Caterina Balivo si è lasciata andare a una serie di confessioni, la prima proprio sulla ripresa del programma. Infatti, proprio in questi giorni TvBlog ha fatto sapere che alcuni programmi, come Vieni da me, sarebbero tornati presto in onda su Rai Uno, precisamente tra la fine di aprile e i primi di maggio. "Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma", dichiara oggi la conduttrice. La Balivo è convinta che sia giusto dare spazio ad altre trasmissioni, che possano trasmettere informazioni utili riguardanti la diffusione del Coronavirus.

