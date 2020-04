Perché si parla di “bonus vacanze”

LegaSalvini : ??Virus, la strage silenziosa in Emilia: ?'Perché nessuno parla di noi?' Piacenza investita dal virus. La zona rossa… - sbonaccini : @giudi2004 Lei non sa di cosa parla. E’ unica provincia, con quella di Rimini, che in Italia ha avuto una ordinanza… - gretamenchi : perché qualsiasi persona di un’altra nazionalità straniera che parla in inglese non è quasi mai cringe, ma se un it… - andromedhwa : Mi guardo l'ultimo alle due e mezza perché la schiena ha deviso di andarsene a fanculo e dal telefono non se ne parla - ruisseau : passaparola adesso: Ma chissà perché nessuno parla più di Eurogendorf?... -

Ultime Notizie dalla rete : Perché parla Perché Salvini ha perso la bussola (ma Zaia no). Parla Cicchitto Formiche.net