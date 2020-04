Perché la bocciatura degli Eurobond potrebbe favorire la Lega di Salvini

Leggi su quifinanza

(Di domenica 19 aprile 2020) Al Parlamento europeo Pd e Movimento 5 Stelle si sono divisi sul Mes, mentree Forza Italia hanno votato contro gli. Persino di fronte ad una delle più gravi recessioni economiche di sempre i Paesi Ue faticano a trovare un punto di incontro. E in un momento in cui tra gli italiani cresce la diffidenza nei confronti di Bruxelles, non è difficile capire perché ladiessere tra i partiti che usciranno politicamente più forti da tutto questo. L’Europa costretta ad affrontare una crisi senza precedenti Non è la prima volta che l’Unione si ritrova ad affrontare una sfida così difficile, ma nel corsoanni è sempre riuscita a sopravvivere. Questa volta, però, la situazione è molto più grave. I leader di tutto il mondo stanno facendo i conti con una crisi senza precedenti. ...