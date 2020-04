Pensione anticipata 2020 novità da CISL: Ganga commenta il rapporto INPS (Di domenica 19 aprile 2020) Sulle pensioni anticipate le ultime novità di oggi 19 aprile 2020 arrivano dal segretario confederale della CISL Ignazio Ganga, che in una nota pubblicata sul sito ufficiale CISL.it commenta i dati rilasciati dall’INPS nell’ultimo rapporto sui flussi di pensionamento. Ecco le sue considerazioni, e poi quelle dell’ex Prefetto di Firenze che torna a parlare di MES e pensioni, ricordando la situazione che si creò in Grecia. Ultime novità Pensioni anticipate, Ganga (CISL) fa il punto “L’INPS nel “rapporto sui flussi di pensionamento” pubblicato oggi fa sapere che il numero delle pensioni anticipate dei lavoratori dipendenti è passato dalle 18.471 del primo trimestre 2019 alle 34.687 del primo trimestre 2020. Questo dato non ci stupisce, dal momento che nel frattempo è entrata in vigore la Pensione con ... Leggi su pensionipertutti Pensione anticipata ultime novità - la guida dell’INPS : calcoli e requisiti

Coronavirus - più tempo per pensione anticipata

