Pasquale Bruno racconta | «Ero odiato dagli juventini | con Baggio non ho mai più ricucito»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020): «, giravo con la mazza da baseball». Il racconto dell’ex difensore di Juventus e Torino, ex difensore, hato a La Gazzetta dello Sport le sue vicissitudini per il trasferimento dalla Juventus al Torino. MONDONICO – «Ricordo un torneo estivo a Aosta con la gente a bordocampo, io ricoperto di insulti. Alla prima giornata fui espulso per una gomitata a Ruben Sosa. Mondonico mi disse “bimbo, allora te le cerchi…”. Poi fu amore coi tifosi, forse grazie alla gomitata». TIFOSI JUVE – «Quelli anni furono fantastici e intensi. Una sera ero a cena in un ristorante in piazza Vittorio con mia moglie, arrivò un gruppo di, mi odiavano. Ci salvò la polizia. Io iniziai a girare con una mazza da baseball in ...