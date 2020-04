ParmaLiveTweet : La Top 10 delle cessioni del Parma: nono posto, Almeyda all’Inter per 22 milioni: Nell’estate del 2000 Matias Almey… - cronaca_news : Parma alla finestra guarda la città sospesa - rep_parma : Parma alla finestra guarda la città sospesa [aggiornamento delle 09:39] - ParmaLiveTweet : Gazzetta di Parma: 'Calcio, la FIGC passa la palla alla politica': Il calcio prova a ripartire. Nella giornata di i… - ParmaLiveTweet : La Top 10 delle cessioni del Parma: decimo posto, Di Vaio alla Juve all’ultimo secondo: Quando nell’estate 1999 il… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma alla

La Repubblica

Caro Flavio, l' alternativa per non compierli è solo una, meglio invecchiare. Elisabetta tempo fa s' è mollata con un imprenditore di Parma, dal carattere un po' fumantino. Eli, secondo me, visto ...Fino al punto più alto, lo scudetto nel 2001 vinto da protagonista con l'assist a Totti per la vittoria decisiva sul Parma: "La notte prima di quella partita ho dormito poco ... "Vincenzo era da una ...