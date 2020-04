Paola Turani, lo sfogo su Instagram dopo le tante domande sulla gravidanza: “Siete inopportune” (Di domenica 19 aprile 2020) E’ un tema delicato, che molte persone trattano senza alcuna sensibilità. D’altra parte, sappiamo bene i tempi che corrono e sappiamo che la sensibilità e l’educazione non vanno per la maggiore. E’ il tema della maternità / paternità e in questo caso è toccato a Paola Turani, bella influencer e modella di origini bergamasche, a doversi sfogare – dopo copiosi messaggi dei follower circa una sua possibile gravidanza (giacché lei e il suo fidanzato si circondano si animali). Uno sfogo in cui la Turani dà ai suoi fan una lezione di delicatezza ché non è il caso di parlare di un tema così personale (e cui possono essere legate problematiche di vario tipo. Ricordiamo come la Turani non abbia mai nascosto di aver avuto un tumore all’utero). Questo il post – sfogo della influencer ... Leggi su nonsolo.tv Paola Turani maternità a rischio | Sfogo di rabbia dell’influencer

