Oroscopo Paolo Fox oggi | 20 aprile 2020 | le previsioni del giorno

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 aprile 2020) Ricomincia la settimana, e la speranza è di iniziare presto a vivere come prima, fuori dall’emergenza. Vediamo quali buone notizie abbiamo dalle stelle con lediFox per, 20. Come sempre, l’diFox è a disposizione per un confronto con l’di ieri liberamente tratto dall’app Astri. Ricordate poi di leggere anche ledie della settimana in corso.Fox,20per Ariete, Toro, Gemelli, CancroFox 20: Ariete Un investimento saggio fatto in precedenza promette ricchi ritorni. Medici e ingegneri possono aspettarsi una giornata soddisfacente sia a livello professionale che monetario.Fox 20: Toro Non essere regolari negli allenamenti potrebbe iniziare presto a far male alla tua salute. Il pensiero fisso può ...