Oroscopo del 19 aprile 2020 | la classifica di tutti i segni | prima posizione per i

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 19 aprile 2020) L’di domenica 19denota belle notizie in arrivo per i Gemelli e per l’Acquario. La Bilancia, invece, farebbe bene a dedicarsi di più alle amicizie, mentre il Capricorno continua ad essere un po’ fuori fase. Ladel 19dei primi seiPrimo posto per i Gemelli. Si prospettano giornate molto stimolanti. La settimana si concluderà con un ottimo quadro dal punto di vista amoroso. Cercate di non essere distratti e di ascoltare un po’ di più iche vi sta lanciando qualcuno. Ricordate che questo è il vostro momento, sia in amore che nel lavoro, non lasciatevelo scappare. Acquario. Secondo l’del 19, Marte continuerà a permanere nel vostro segno e questo inciderà molto sulla vostra voglia di agire e motivazione. Sarete carichi e propositivi. Dedicate questo ...