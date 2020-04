Ornella Vanoni | Canzonette? Se noi non suoniamo | i lavoratori non mangiano

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Novella Toloni La cantante si è unita al coro di protesta di cantanti e musicisti che, con il blocco di eventi e concerti, non possono garantire lavoro alle maestranze che ruotano attorno al mondo dello spettacolo La voce disi aggiunge al coro di protesta di artisti e cantanti italiani contro l’incertezza del Governo sul futuro di concerti e spettacoli. Dopo Tiziano Ferro e Laura Pausini anche la cantante, classe 1934, ha chiesto a gran voce una maggiore attenzione, da parte delle istituzioni, al mondo artistico, che rischia di sprofondare in una grave crisi a causa del blocco per il coronavirus. Attraverso i suoi profili social,ha lanciato un grido di allarme per la grave situazione in cui vertono non solo i cantanti e gli artisti, ma soprattutto idel mondo della musica come fonici e tecnici che - senza eventi - non ...