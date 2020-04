Ora la Chiesa vuole la "fase 2": il piano della Cei per riaprire (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe Aloisi La Chiesa italiana pensa che lo streaming non basti più. La Cei è pronta al dialogo con le autorità civili, ma per ora sono arrivate soprattutto multe Il Covid-19 ha costretto la Chiesa italiana in isolamento. Le Messe, in alcune zone, sono sospese dalla fine di febbrario. In altre il provvedimento vale da marzo. E le porte dei luoghi di culto non sono ancora accessibili per i fedeli. Sino a questo momento, i consacrati hanno accettato la situazione senza lamentarsi troppo. Qualche giorno fa, però, Papa Francesco si è scagliato contro la "virilizzazione" della Chiesa, ponendo un accento sulla centralità dei sacramenti e sottolineando come questa "Chiesa" non possa essere definita " vera Chiesa". Se non altro perché la "vera Chiesa" è sempre quella "in uscita". Quella che manifesta di continuo ... Leggi su ilgiornale Fiorentina - Chiesa : «Contro il Milan gol più bello - ho ancora tanto da imparare»

Italia Si - Rita Dalla Chiesa confessa : “Incoraggio Barbara Palombelli”

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato : Paratici in pressing - Mandragora sul piatto? (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe Aloisi Laitaliana pensa che lo streaming non basti più. La Cei è pronta al dialogo con le autorità civili, ma per ora sono arrivate soprattutto multe Il Covid-19 ha costretto laitaliana in isolamento. Le Messe, in alcune zone, sono sospese dalla fine di febbrario. In altre il provvedimento vale da marzo. E le porte dei luoghi di culto non sono ancora accessibili per i fedeli. Sino a questo momento, i consacrati hanno accettato la situazione senza lamentarsi troppo. Qualche giorno fa, però, Papa Francesco si è scagliato contro la "virilizzazione", ponendo un accento sulla centralità dei sacramenti e sottolineando come questa "" non possa essere definita " vera". Se non altro perché la "vera" è sempre quella "in uscita". Quella che manifesta di continuo ...

Avvenire_Nei : Albania. Arrivò in Italia su un barcone. Ora è vescovo - BarbaraPerucca : @DarioNardella Precisiamo: per la prima volta le DONNE ebbero IN ASSOLUTO il DIRITTO DI VOTO! Le donne! Paese masch… - ChiaroLeo : @lapoelkann_ @crocerossa X AMOR DEL VERO NEL 2008 ANCHE LA CROCE ROSSA, PARTECIPO' A UN INFAMIA, SACRILEGIO CRISTO… - lucazacchi1963 : La fede non è un qualcosa che ognuno deve tenere 'per se', in privato. Va vissuta nella Chiesa. Come Maria, nell'im… - Luca21014104 : RT @francofontana43: È salito a 11 il numero, fino ad ora accertato, dei sacerdoti morti per Covid Continua il sacrificio dei sacerdoti. «H… -