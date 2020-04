OMS, Ricciardi: “Troppo presto per la Fase 2”. Mercoledì 22 aprile nuovo vertice (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – Dunque, almeno apparentemente, tutti d’accordo, seppur con all’esterno qualche piccolo distinguo: riapertura a partire dal 4 maggio, con una forte dose di smart working, e un primo parziale allentamento del lockdown. Nella cabina di regia protagonisti anche i Governi locali, e un piano con linee guida omogenee per tutte le Regioni. Ma da parte sua Walter Ricciardi, del Comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e consulente del Ministro della Salute, con la prudenza per la verità sempre manifestata, non ha dubbi: “È assolutamente troppo presto per iniziare la Fase 2”. Mercoledì prossimo 22 aprile, intanto, è prevista una nuova riunione operativa della cabina di regia. Nel frattempo, il Premier Giuseppe Conte spiega che si sta lavorando “a proposte di allentamento per ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Ricciardi (Oms) : "È troppo presto per iniziare la fase 2"

