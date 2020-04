Olimpiadi Barcellona 1992 | il medagliere e tutti i podi azzurri La peggior edizione

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) I Giochi della venticinquesima Olimpiade si tengono a, in Spagna, nel, ed iniziano il 25 luglio per terminare il 9 agosto. L’Italia partecipa con una delegazione di 318 atleti, 240 uomini e 78 donne, in 20 discipline, e coglie 19, con 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi, piazzandosi al dodicesimo posto nelgenerale. Il portabandiera è Giuseppe Abbagnale. Il ciclismo porta tre medaglie: su strada ci sono l’oro di Fabio Casartelli nella prova in linea e l’argento dell’Italia nella cronometro a squadre, mentre su pista arriva l’oro di Giovanni Lombardi nella corsa a punti. Identico bottino nella scherma, con Giovanna Trillini che conquista l’oro sia nella prova individuale del fioretto femminile, sia con le altre azzurre nella prova a squadre della stessa arma, infine arriva l’argento di Marco Marin nella ...