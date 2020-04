Ogliastra, isola di centenari senza contagi da virus. Ipotesi rivoluzionaria: cosa li protegge (Di domenica 19 aprile 2020) Nessun caso di Coronavirus in Ogliastra, nella costa orientale della Sardegna, terra di centenari. Il virus da quelle parti sembra non voler attecchire. Lo scrive il Giorno. Dietro questa notizia positiva ci dovrebbe essere, secondo alcuni, un nesso con gli anticorpi della malaria presenti in larga parte della popolazione, teoria per il momento non confermata dagli studiosi. A Perdasdefogu, per esempio, uno dei 23 paesi ogliastrini, ci sono otto centenari e 61 ultranovantenni, su una popolazione di 1.830 abitanti. Anziani che anche in periodo di lockdown, continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Quanto alla forza genetica che ha portato alla longevità degli ogliastrini o al nesso tra il virus e gli anticorpi della malaria gli studiosi non si sbilanciano: "Al momento siamo concentrati sull' emergenza in Sardegna ed è ancora presto per trarre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Nessun caso di Coronain, nella costa orientale della Sardegna, terra di. Ilda quelle parti sembra non voler attecchire. Lo scrive il Giorno. Dietro questa notizia positiva ci dovrebbe essere, secondo alcuni, un nesso con gli anticorpi della malaria presenti in larga parte della popolazione, teoria per il momento non confermata dagli studiosi. A Perdasdefogu, per esempio, uno dei 23 paesi ogliastrini, ci sono ottoe 61 ultranovantenni, su una popolazione di 1.830 abitanti. Anziani che anche in periodo di lockdown, continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Quanto alla forza genetica che ha portato alla longevità degli ogliastrini o al nesso tra ile gli anticorpi della malaria gli studiosi non si sbilanciano: "Al momento siamo concentrati sull' emergenza in Sardegna ed è ancora presto per trarre ...

Noovyis : (Ogliastra, isola di centenari senza contagi da virus. Ipotesi rivoluzionaria: cosa li protegge) Playhitmusic - - Cagniolini : @Pantalaimon83 E bie tue, per spostarsi in Ogliastra devono usare il teletrasporto, più isolati di loro solo nell’isola di Pasqua. - RoSanMartin1 : RT @AnsaSardegna: Coronavirus: Ogliastra terra dei centenari, un'isola felice. Territorio sardo non è stato toccato dall'epidemia #ANSA htt… - elipez58 : RT @AnsaSardegna: Coronavirus: Ogliastra terra dei centenari, un'isola felice. Territorio sardo non è stato toccato dall'epidemia #ANSA htt… - chiccaditarant1 : RT @AnsaSardegna: Coronavirus: Ogliastra terra dei centenari, un'isola felice. Territorio sardo non è stato toccato dall'epidemia #ANSA htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogliastra isola Coronavirus, zero contagi in Ogliastra: la Sardegna è l'isola dei centenari Liberoquotidiano.it Coronavirus, zero contagi in Ogliastra: la Sardegna è l'isola dei centenari

Nessun caso di Coronavirus in Ogliastra, nella costa orientale della Sardegna, terra di centenari. Il virus da quelle parti sembra non voler attecchire. Lo scrive il Giorno. Dietro questa notizia ...

Arcipelago Toscano: le sette perle del Tirreno

L’Arcipelago Toscano è un mosaico di forme e paesaggi diversi. Questa varietà ha influenzato in modo suggestivo ciascuna località, permettendo di diversificare anche l’offerta turistica: alcune isole ...

Nessun caso di Coronavirus in Ogliastra, nella costa orientale della Sardegna, terra di centenari. Il virus da quelle parti sembra non voler attecchire. Lo scrive il Giorno. Dietro questa notizia ...L’Arcipelago Toscano è un mosaico di forme e paesaggi diversi. Questa varietà ha influenzato in modo suggestivo ciascuna località, permettendo di diversificare anche l’offerta turistica: alcune isole ...