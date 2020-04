Nuovo femminicidio in provincia di Milano: spara alla compagna che lo ospitava per l’isolamento Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus: spara alla compagna che lo ospitava in casa per l’isolamento spara alla compagna, che lo ospitava nella sua casa a causa dell’isolamento imposto per l’emergenza Coronavirus, e poi si costituisce ai carabinieri. È quanto accaduto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a Trucazzano, in provincia di Milano. Secondo quanto ricostruito, la vittima è una donna di 47 anni, mentre il suo assassino è un suo coetaneo e, come lei, è nativo di un paese della Sicilia. L’uomo, una guardia venatoria con precedenti penali, ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la compagna perché lei, dopo 9 anni di relazione, aveva deciso di lasciarlo. Lui ha aspettato che la donna si addormentasse per spararle un colpo di fucile. I due da circa due settimane convivevano nell’abitazione della vittima a causa delle restrizioni ... Leggi su tpi Nuovo terribile femminicidio nel messinese - studente 27enne strangola la fidanzata e cerca il suicidio (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus:che loin casa per l’isolamento, che lonella sua casa a causa dell’isolamento imposto per l’emergenza Coronavirus, e poi si costituisce ai carabinieri. È quanto accaduto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a Trucazzano, indi. Secondo quanto ricostruito, la vittima è una donna di 47 anni, mentre il suo assassino è un suo coetaneo e, come lei, è nativo di un paese della Sicilia. L’uomo, una guardia venatoria con precedenti penali, ha confessato ai carabinieri di aver ucciso laperché lei, dopo 9 anni di relazione, aveva deciso di lasciarlo. Lui ha aspettato che la donna si addormentasse perrle un colpo di fucile. I due da circa due settimane convivevano nell’abitazione della vittima a causa delle restrizioni ...

