"Non voglio essere il becchino del calcio italiano". Gravina da Fazio chiede chiarezza al governo (Di domenica 19 aprile 2020) Gabriele Gravina torna a parlare della possibilità che il calcio italiano torni a giocare, anche se a porte chiuse "Non posso prendere in considerazione l'ipotesi di chiudere la stagione. Sarebbe una scelta che comporterebbe responsabilita' in capo al sottoscritto di una gravita' inaudita. Non posso essere il becchino del calcio italiano, ho la responsabilita' di difendere il calcio e anche il movimento sportivo". Cosi' il presidente della Federcalcio ospite a Che tempo che fa su Rai 2. "Se accoglierei con sollievo una scelta del governo di fermare definitivamente la stagione del calcio? Personalmente sì, perché io non posso fermare la stagione, e' una responsabilita' che lascio al governo", ha spiegato il numero uno della Figc rispondendo al conduttore Fabio Fazio. Sulla possibilità di fermarsi però Gravina ha le idee ...

Figlia di un’infermiera in lacrime : “Non voglio che tu muoia di Coronavirus” (Di domenica 19 aprile 2020) Gabrieletorna a parlare della possibilità che ilitaliano torni a giocare, anche se a porte chiuse "Non posso prendere in considerazione l'ipotesi di chiudere la stagione. Sarebbe una scelta che comporterebbe responsabilita' in capo al sottoscritto di una gravita' inaudita. Non possoildelitaliano, ho la responsabilita' di difendere ile anche il movimento sportivo". Cosi' il presidente della Federospite a Che tempo che fa su Rai 2. "Se accoglierei con sollievo una scelta del governo di fermare definitivamente la stagione del? Personalmente sì, perché io non posso fermare la stagione, e' una responsabilita' che lascio al governo", ha spiegato il numero uno della Figc rispondendo al conduttore Fabio. Sulla possibilità di fermarsi peròha le idee ...

