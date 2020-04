"Non vedrete i soldi prima di un anno”. Il falco tedesco del Mes spiega come funziona l'Europa: Italia fregata (Di domenica 19 aprile 2020) prima di vedere i soldi, quelli veri del Recovery fund, occorre attendere almeno un anno. Il falco tedesco Klaus Regling, intervistato dal Corriere della Sera, spiega come funziona davvero l'Unione europea e perché all'Italia converrebbe dare il via libera al Mes e, nel caso, accedervi. Piccolo particolare: Regling è il direttore generale del Fondo Salva Stati, meglio noto come Mes. come dire, parere leggermente interessato. Di più: Regling è stato tra gli artefici del famigerato "salvataggio" della Grecia. Forse è per questo che gli italiani vuole far sapere che "c'è un nuovo approccio che stiamo prendendo con il Mes. Offriamo uno strumento, una linea di credito a tutti gli Stati dell'area euro. Il fatto che sia disponibile per tutti i Paesi con 'termini standardizzati concordati in precedenza' - come ... Leggi su liberoquotidiano DuckTales - lo showrunner : “Non vedrete mai Topolino nella serie”

Sarebbe bello vedere il numero dei tamponi fatto da ogni regione, anche dalla Campania, e vedere i contagi, così avremmo tot numero di tamponi per contagiati, altrimenti non sono elementi di confronto ...

Non solo la Grecia, anche il Portogallo ... Per allora avremo bisogno di quantità di denaro importanti e dobbiamo iniziare a vedere come le varie istituzioni possono contribuire. Cosa può fare la ...

