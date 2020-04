Nocera Superiore | nuovo contagio da contatto infetto dell’Umberto I

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Uncaso di positività al tampone Covid-19 è stato riscontrato a. Si tratta di una donna, figlia di un paziente ricoverato al reparto di Chirurgia dell’ospedale Umberto I diInferiore. La persona era già in isolamento preventivo con Ordinanza sindacale e sottoposta a tampone: oggi ci è giunto l’esito del test, risultato, purtroppo, positivo. È stata ricostruita la rete dei contatti che la donna ha avuto negli ultimi giorni e tutti sono stati preventivamente messi in quarantena. Ma come scrive il sindaco Giovanni Maria Cuofano una buona notizia c’è: i tamponi effettuati ad alcuni familiari positivi al Covid-19 sono risultati negativi. L'articoloda...