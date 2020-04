Nel vino rosso la cura del Coronavirus? Lo studio sul Resveratrolo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 aprile 2020) Ilpotrebbe rappresentare un'altra strada per ladelsecondo unopresidiato da Guangdi Li ed Erik De Clercq e portato avanti da una ricerca (pubblicata sulla rivista Nature) dell'università Federico II sul. Come riportato dal 'corrieredellosport.it', trattasi di un particolare fenolo non flavonoide e di una fitoalessina generata in via naturale da tante piante di risposta agli attacchi sferrati da agenti patogeni (come funghi e batteri), che ha dato di prova di arrestare la replicazione virale del Mers, virus che molto in comune ha con il Covid-19 (Sars-Cov-2). Quella delcomedelè senza dubbio un percorso praticabile, fatte le dovute precisazioni. L'ateneo partenopeo, in collaborazione con il farmacista Ettore Novellino, sta per mettere a punto il protocollo, anche grazie all'interessamento ...