LIVORNO. Uno su tre rischia di non avere il lavoro stagionale: 200mila persone dice Giovanni Cafagna, presidente nazionale dell'associazione stagionali. Gli altri - fra 300mila e 350mila - sperano di lavorare abbastanza (30 giorni) da aver diritto alla Naspi, il sussidio di disoccupazione per i lavoratori stagionali. Naspi significa "Nuova assicurazione sociale per l'impiego", anche se ormai tanto nuova non lo è più. E si sa che uno stagionale che ha lavorato 6 mesi durante l'anno può percepire, per quello stesso anno, un'indennità pari a 3 mesi. Infatti la Naspi viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei 4 anni precedenti. CHI HA DIRITTO ALLA Naspi Ha diritto all'indennità chi è stato assunto con contratto di lavoro subordinato: apprendistato, ...

Naspi a rischio per oltre 200mila lavoratori estivi

Gli altri - fra 300mila e 350mila - sperano di lavorare abbastanza (30 giorni) da aver diritto alla Naspi, il sussidio di disoccupazione per i lavoratori stagionali. Naspi significa "Nuova ...

