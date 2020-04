Nasa lancia prima missione spaziale Usa con equipaggio in 10 anni (Di domenica 19 aprile 2020) La Nasa ha annunciato che il mese prossimo lancerà la prima missione spaziale con equipaggio dal suolo Usa da quasi dieci anni. Il razzo e la navicella, costruiti dalla società privata SpaceX, di proprietà del numero uno di Tesla Elon Musk, decolleranno dal Kennedy Space Centre in Florida il 27 maggio con a bordo due astronauti diretti alla Stazione spaziale internazionale. La Nasa ha usato razzi russi per i suoi voli spaziali da quando ha mandato in pensione lo shuttle nel 2011. SpaceX, se il lancio avrà successo, diventerà la prima azienda privata a mandare nello spazio astronauti della Nasa. Il razzo Falcon Nine e la navicella Crew Dragon decolleranno dalla rampa di lancio 39A, la stessa usata per le missioni Apollo e per lo shuttle. Gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley voleranno per circa 24 ore prima dell'attracco alla ISS, che al momento ... Leggi su ilfogliettone Antartide - la NASA lancia l’allarme : il ghiacciaio Denman a rischio e vulnerabile

In attesa del prossimo lancio Sojuz di ottobre. Finora, l'agenzia spaziale americana per mandare astronauti in orbita si era dovuta appoggiare alle vecchie, ma sempre efficienti Sojuz russe, che ...

