Napoli-Mertens | rinnovo impantanato | scatto Inter | già scelto il suo ruolo

(Di domenica 19 aprile 2020) Ildi Driescon ilè ancora in bilico e, se non dovesse arrivare, a fine stagione il belga andrebbe via a parametro zero.

itsChelseating : RT @CorSport: Occhio #Napoli, il #Chelsea all'assalto di #Mertens ?? - tuttonapoli : Napoli-Mertens, rinnovo impantanato: scatto dell'Inter che ne ha già scelto il ruolo - cn1926it : #Lukaku lo sponsorizza #Mertens: #Marotta forte sul belga del #Napoli. I dettagli - Notiziedi_it : Mertens, Napoli si allontana? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? '#Mertens ha ricevuto una nuova offerta da urlo: non c'è solo l'Inter, occhio alla sorpresa' 'Il #Napoli è convinto che...… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è ancora in bilico e, se non dovesse arrivare, a fine stagione il belga andrebbe via a parametro zero. Secondo Tuttosport, la trattativa si è nuovamente ...Il Napoli, in vista della prossima stagione, potrebbe cambiare diverse pedine del suo attacco. Dries Mertens non ha ancora rinnovato con gli azzurri. L'edizione odierna del quotidiano torinese ...