Morti nel mondo per coronavirus: superata soglia 160.000 (Di domenica 19 aprile 2020) Il bollettino è aggiornato giorno dopo giorno, mette in fila i numeri del coronavirus. Tristi e dolorosi. Aumentano i contagi, aumentano soprattutto i Morti da COVID-19. Nel mondo ora sono arrivati a 160.917, lo rende noto la Johns Hopkins University. I contagi totali nel mondo ammontano a 2.330.259 mentre le persone guarite 598.228. I numeri più alti negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore i Morti sono stati 1.891 per un totale di 39.089 a fronte di 735.242 contagi. Negli USA quindi risiedono il 24,3% dei deceduti e il 31,5% del totale dei contagiati. Con 100.00 Morti, invece, L’Europa conta invece un terzo del totale. Numeri tristemente in crescita nonostante il trend in alcuni paesi, compreso l’Italia, stia variando verso il basso, in attesa che i frutti della serrata totale vengano presto a galla. L'articolo Morti nel mondo per coronavirus: superata ... Leggi su italiasera Anziani lombardi morti? Nella media nazionale

