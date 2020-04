Monti | Conte dica la verità agli italiani

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 aprile 2020) “Governare, per me, significa dire la verità ai partiti e ai cittadini, anche quando questo significa prendere misure impopolari., invece, deve muoversi in unsto nel quale la realtà delle cose è spesso ignorata e i fantasmi creati per sconfiggere i nemici di parte si rivolgono contro chi li ha creati”. Così l’ex premier Marioin un’intervista alla Repubblica, che aggiunge: “Chi ha fatto del Mes un mostro adesso può anche convincersi che senza condizionalità quello strumento vada bene; ma ormai tutta la sua base elettorale è pronta a scarsi contro chi dovesse dirlo”.Secondo il senatore a vita, “sefacesse quello che la coscienza gli detta e lo andasse a spiegare al Parlamento sarebbe la cosa migliore, ma lo ripeto: è difficile che possa farlo proprio per la natura ...