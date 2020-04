Montano le polemiche contro il tweet anti-Trump di Ricciardi. Salvini: «Il governo deve cacciarlo» (Di domenica 19 aprile 2020) Un video in cui alcune persone prendono a pugni un manichino con le sembianze del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e una didascalia: «Amato». Per questo tweet, pubblicato intorno alle 15 di oggi e poi cancellato, il rappresentante italiano all’Oms Walter Ricciardi è finito al centro della bufera. In difesa di Trump è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini che chiede la rimozione di Ricciardi. «Non ne ha azzeccata una sul virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro», scrive Salvini su Twitter. Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro. ... Leggi su open.online (Di domenica 19 aprile 2020) Un video in cui alcune persone prendono a pugni un manichino con le sembianze del presidente degli Stati Uniti Donalde una didascalia: «Amato». Per questo, pubblicato intorno alle 15 di oggi e poi cancellato, il rappresentante italiano all’Oms Walterè finito al centro della bufera. In difesa diè intervenuto anche il leader della Lega Matteoche chiede la rimozione di. «Non ne ha azzeccata una sul virus e adesso insulta pure! Che illo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro», scrivesu Twitter. Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure! Che illo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro. ...

Se a Roma la Protezione Civile dirada le sue conferenze stampa sull’emergenza (solo due volte alla settimana e non più tutti i giorni alle 18), a Palazzo Lombardia l’appuntamento con il bollettino del ...

Vittorio Feltri, "giù le mani da Fontana". Manovre sospette in Lombardia: "Il Pd sfrutta il virus per farlo fuori"

La misura è colma. Gli attacchi alla Lombardia, colpevole di essere maggiormente colpita dal virus, pur non avendo senso, montano di giorno in giorno. Lo scopo delle polemiche sgangherate è ...

Se a Roma la Protezione Civile dirada le sue conferenze stampa sull'emergenza (solo due volte alla settimana e non più tutti i giorni alle 18), a Palazzo Lombardia l'appuntamento con il bollettino del ...

La misura è colma. Gli attacchi alla Lombardia, colpevole di essere maggiormente colpita dal virus, pur non avendo senso, montano di giorno in giorno. Lo scopo delle polemiche sgangherate è ...