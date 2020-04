(Di domenica 19 aprile 2020), 19 apr. (Adnkronos) - "E' unaaltamente, la violenza c'; ed; moltissima. La; peggiorata, i casi con le convivenze 24 ore su 24 a causa del coronavirus sono aumentati e fanno venire fuori rabbia, contraddizioni, motivazioni più disparate. Presto, in alcuni casi già non lo;, anche la questione economica diventerà sempre più un motivo di litigio tra le mura domestiche. La donna diventa spesso la valvola di sfogo". Così Maria Gabriella Carnieri Moscatelli,di, commenta all'Adnkronos l'ultimo femminicidio avvenuto nel Milanese: un 47enne imbraccia un fucile e spara alla testa della sua compagna, Alessandra Cità, uccidendola sul colpo la scorsa notte ad Albignano, un paesino alle porte Truccazzano. "Mi spiace constatare che si tratti la violenza sulle donne ...

myrtamerlino : Ha ragione il neo presidente di #Confindustria #Bonomi quando dice che la politica non sa cosa fare. Ma forse dobbi… - BeppeSala : Buongiorno Milano, da Palazzo Marino. @ericgarcetti, presidente di @c40cities, mi ha affidato la presidenza della t… - pfmajorino : Poi mi dite che quella del #Commissariamento è una proposta troppo 'radicale' (sig). Siamo di fronte a un President… - Notizieditalia : Milano: presidente Telefono Rosa, ‘situazione femmicidici è esplosiva’ - TV7Benevento : Milano: presidente Telefono Rosa, 'situazione femmicidici è esplosiva'... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano presidente

Metro

«Pronti 80 milioni di euro per aumentare lo stipendio agli operatori sanitari della Lombardia. Per metterli a disposizione, però, serve un’indicazione del Governo: chiediamo parole chiare». Lo scrive ...(Corriere della Sera) No alla ripresa del campionato. Il presidente delle Rondinelle ribadisce il suo no alla ripresa del campionato. "Non c'e' la minima sensibilita' e non c'e' il minimo rispetto nel ...