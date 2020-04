Michelle Hunziker e Aurora Ramazotti, se la quarantena è con «la famiglia reale» (Di domenica 19 aprile 2020) Il quarantesimo giorno di quarantena è stato abbondantemente superato. E, come tante altre star, Michelle Hunziker prova a non perdere la sua positività, almeno via Instagram. In queste settimane l’abbiamo vista postare video divertenti davanti al frigo – mai così pieno – insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Sì perché il loro isolamento è da grande famiglia allargata: nella casa di Bergamo, terra natale del marito Tomaso Trussardi, ci sono anche Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora, nata dal primo matrimonio di Michelle con Eros Ramazzotti, e Sara Daniele, figlia di Pino e migliore amica di Aurora. Oltre ovviamente alle due piccole di casa: Sole e Celeste Trussardi. Leggi su vanityfair Michelle Hunziker - lato B da urlo : svelato il suo allenamento segreto

“Denunciate - chiamate la polizia” : Striscia la Notizia : l’appello di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti prova a fare terapia di coppia | Video di mamma Michelle Hunziker (Di domenica 19 aprile 2020) Il quarantesimo giorno di quarantena è stato abbondantemente superato. E, come tante altre star, Michelle Hunziker prova a non perdere la sua positività, almeno via Instagram. In queste settimane l’abbiamo vista postare video divertenti davanti al frigo – mai così pieno – insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Sì perché il loro isolamento è da grande famiglia allargata: nella casa di Bergamo, terra natale del marito Tomaso Trussardi, ci sono anche Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora, nata dal primo matrimonio di Michelle con Eros Ramazzotti, e Sara Daniele, figlia di Pino e migliore amica di Aurora. Oltre ovviamente alle due piccole di casa: Sole e Celeste Trussardi.

Inprimeit : Michelle Hunziker e Aurora Ramazotti, se la quarantena è con «la famiglia reale» - 8antonio8989 : Oggi vorrei essere Michelle Hunziker per vivere in casa Trussardi - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO + FOTO - Michelle Hunziker: 'La mia ricetta per i pancake' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: VIDEO + FOTO - Michelle Hunziker: 'La mia ricetta per i pancake' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO + FOTO - Michelle Hunziker: 'La mia ricetta per i pancake' -