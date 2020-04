Meteo ROMA: instabile con primi ROVESCI domenica, poi a tratti maltempo (Di domenica 19 aprile 2020) Il Meteo su ROMA sarà caratterizzato da nuvolosità compatta fin da domenica, con qualche locale ROVESCIo. Un ammasso perturbato più intenso giungerà lunedì, con piogge e temporali anche localmente forti. domenica 19: nuvoloso. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 13°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Lunedì 20: coperto con ROVESCI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 18 mm. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 6 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Martedì 21: nuvoloso con ROVESCI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1004 hPa, in ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 18-04-2020 ore 19 : 15

Meteo Roma del 18-04-2020 ore 06 : 10

