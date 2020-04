GazzettaDelSud : #meteo, ritorna il #maltempo al Sud: forti venti in arrivo su Sicilia e Calabria - affariroma : #Meteo #Roma #19aprile. Primavera bizzarra: via il sole, ritorna la pioggia - - Affaritaliani : Meteo 19 aprile. Primavera bizzarra: via il sole, ritorna la pioggia - InMeteo : NEWS: Meteo: ritorna l’alta pressione ma ancora un po’ freddo. Week-end col CALDO - CanaveseNews : Previsioni meteo: ritorna il bel tempo e il sereno in Canavese. Ampie schiarite nella serata di oggi - {PERMALINK -

Meteo, ritorna il maltempo al Sud: forti venti in arrivo su Sicilia e Calabria

Al Centro condizioni di generale maltempo con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e localmente intense. Temperature in calo, massime tra 15 e 18. Al Sud tempo in generale ...

Torna il maltempo in provincia, allerta meteo per la giornata di lunedì

Torna il maltempo in provincia di Latina. C'è infatti un'allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, diramata dal Centro Funzionale Regionale che comunica una previsione di ...

