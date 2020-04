Mercato Juventus | nuovo nome per la corsia destra | Paratici al lavoro

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 aprile 2020)– Lapianifica la prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Spagna con un profilo del Real Madrid finito recentemente nel mirino di Fabioper rinforzare l’organico. Adesso c’è una nuova idea. Il rendimento di Danilo e De Sciglio sembrerebbe aver deluso la dirigenza, si lavora per un colpaccio da regalare ai tifosi.Juve: piace Carvajal Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Don Diario la Juve avrebbe messo nel mirino Dani Carvajal. Il laterale destro piacerebbe molto ai bianconeri, con questi ultimi che sembrerebbero aver identificato nello spagnolo il giusto identikit per irrobustire la retroguardia. Leggi anche: Chiesa, “La Stampa”: primo accordo raggiunto, Juve in pole Al momento nulla di concreto, solo timidi sondaggi.valuta la fattibilità dell’operazione, ...