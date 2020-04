Mercato Juventus | dal Portogallo il nuovo attaccante | c’è solo un ostacolo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 aprile 2020)– Lapianifica la prossima stagione. I bianconeri cercano di puntellare ogni reparto e adesso lo sguardo è rivolto al campionato portoghese, con un potenziale campioncino finito sul taccuino di Paratici. Il dirigente della Juve adesso studia l’offensiva per regalare a Sarri un ottimo profilo in chiave futura, anche se le ultime indiscrezioni sembrerebbero essere poco confortanti.Juve: sì a Fabio Silva, problema clausola Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calcio.com laavrebbe puntato il giovane centravanti del Porto: Fabio Silva. Il calciatore sarebbe finito anche in orbita Premier, col Tottenham intenzionato a farci un pensierino in caso di un’ipotetica partenza di Harry Kane. Leggi anche:, nonMilik: Harry Kane obiettivo concreto Non: stando sempre a quanto riferito ...