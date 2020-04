Medici con il virus nelle rsa toscane | Così hanno ucciso mia madre

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Costanza Tosi In una Rsa di Firenze, un'infermiera ha scoperto di avere il Covid-19 da una chat interna. Nessuno le aveva detto che era positiva e lei ha continuato a lavorare. A raccontarlo è ladi un'anziana, che nella stessa Rsa ha contratto ile pochi giorni dopo è morta all'ospedale di Careggi "É come se mia mamma fosse nell’etere. Non lo ho vista neanche prima che chiudessero la bara”. Ha la voce rotta dal dolore e un senso di impotenza che si percepisce ad ogni parola.; la donna, al telefono, ci racconta il dramma che è stata costretta a vivere. Da quando il Covid-19 ha colpito suache, da anni, viveva in una Rsa a Firenze. Francesca, è; che la chiameremo per assecondare la sua richiesta di anonimato, oggi si chiede come sia potuto succedere che, in quella struttura dove lei non ...