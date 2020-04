Massimo Ghini Coronavirus? Mia figlia a Londra impanicata | non capiva e

an12frnc : RT @RaiUno: Una nuova domenica, un'altra puntata di #DaNoiAruotaLibera, con @francifialdini e tanti ospiti in studio e in collegamento! ?? D… - vegastarsocial : RT @RaiUno: Una nuova domenica, un'altra puntata di #DaNoiAruotaLibera, con @francifialdini e tanti ospiti in studio e in collegamento! ?? D… - BORIS_LIGHTYEAR : Tutto il rispetto...forse so qualunquista..ma Massimo Ghini che si definisce “privilegiato precario”....anni ad acc… - MMastrantuono : Bene l’appello di Massimo Ghini sempre attento a tematiche dei lavoratori - Nico_Uff_Stampa : RT @Nico_Uff_Stampa: Massimo Ghini sarà ospite nella nuova puntata di 'Da noi...a ruota libera', condotta da @francifialdini , per parlare… -

Massimo Ghini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Massimo Ghini