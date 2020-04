sole24ore : Mascherine obbligatorie nella fase due? Per una famiglia costi fino a 200 euro al mese - RaiNews : #coronavirus #covid19 “Si rischia di rovinare tutta l’Italia” afferma #DeLuca, che annuncia un piano di monitoraggi… - DarioNardella : Nel discorso alla Nazione su #COVID19 #Macron annuncia che lo Stato ha requisito aziende per produrre in #Francia m… - GazzettaDelSud : Mascherine obbligatorie? Per le famiglie costi anche di 200 euro al mese - LucaGiord74 : RT @MaurizioJj: Non va affatto bene che Bonaccini dica che nella fase 2 le mascherine non saranno obbligatorie. Spiegando che non lo sarann… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligatorie Mascherine obbligatorie nella fase due? Per una famiglia costi fino a 200 euro al mese Il Sole 24 ORE Anche a Loano scatta l’ordinanza: mascherina obbligatoria in tutti i luoghi pubblici

Per questo motivo abbiamo deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo di mascherine (o qualsiasi altro indumento atto a coprire naso e bocca) al momento di accedere o di permanere all’interno di luoghi ...

Coronavirus, in Liguria «'plateau' estenuante»

Mascherine obbligatorie anche a Lavagna Mentre a Chiavari hanno preso il via i primi controlli volti a verificare il rispetto delle ultime ordinanze, sabato 18 aprile il sindaco di Lavagna Gian ...

