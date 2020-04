Maria Sharapova, l’ex grande tennista russa vincitrice di tutti i tornei del Grande Slam (Di domenica 19 aprile 2020) Maria Sharapova ha dato l’addio al tennis il 26 febbraio 2020. L’atleta russa ha vinto gli Open di Australia, Usa, il Roland Garros e Wimbledon. Ha dato l’addio poche settimane fa. Maria Sharapova ha appeso la racchetta al chiodo lo scorso 26 febbraio. Oggi compie 33 anni. Con la racchetta da tennis fin da piccola Maria Sharapova è nata in Siberia il 19 aprile 1987. Inizia a giocare a tennis a appena quattro anni. Poi, a soli otto anni vola negli Stati Uniti d’America per imparare a giocare presso l’Accademia di Nick Bollettieri. Il successo a Wimbledon Nel 2004, a soli 17 anni, vince a Wimbledon, sconfiggendo Serena Williams in due set. Da lì a breve la russa diventa la numero uno della classifica WTA. https://www.youtube.com/watch?v=9GA fO2iPNLe vittorie Open Nel 2006 la tennista centra la vittoria degli Us Open: a ... Leggi su newsmondo Maria Sharapova la tennista soffre troppo la solitudine “Chiamatemi - questo è il mio numero 310-564….”

Maria Sharapova si sente sola : “Chiamatemi - questo è il mio numero”

Maria Sharapova si sente sola in quarantena : "Scrivetemi - questo è il mio cellulare" - (Di domenica 19 aprile 2020)ha dato l’addio al tennis il 26 febbraio 2020. L’atletaha vinto gli Open di Australia, Usa, il Roland Garros e Wimbledon. Ha dato l’addio poche settimane fa.ha appeso la racchetta al chiodo lo scorso 26 febbraio. Oggi compie 33 anni. Con la racchetta da tennis fin da piccolaè nata in Siberia il 19 aprile 1987. Inizia a giocare a tennis a appena quattro anni. Poi, a soli otto anni vola negli Stati Uniti d’America per imparare a giocare presso l’Accademia di Nick Bollettieri. Il successo a Wimbledon Nel 2004, a soli 17 anni, vince a Wimbledon, sconfiggendo Serena Williams in due set. Da lì a breve ladiventa la numero uno della classifica WTA. https://www.youtube.com/watch?v=9GA fO2iPNLe vittorie Open Nel 2006 lacentra la vittoria degli Us Open: a ...

JacoCrivellari : Nominato da: @tolnika4 Cinque giocatori che mi hanno fatto innamorare del tennis: 1) Roger Federer 2) Maria Shara… - libridisport : ?? Buon compleanno a Maria Sharapova! ???? - kreedajagat : RT @ShamalShingte: @kreedajagat @MarathiBrain @MarathiRT @Mazi_Marathi 1) Rafael Nadal?? 2) Roger Federer 3) Andre agassi 4) Maria Sharapov… - ShamalShingte : @kreedajagat @MarathiBrain @MarathiRT @Mazi_Marathi 1) Rafael Nadal?? 2) Roger Federer 3) Andre agassi 4) Maria Sharapova 5) Leander Paes - pojdmatei : Ho totalizzato il 70% nel quiz 'How Well Do You Know Maria Sharapova?' Ce la farai a raggiungermi? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Sharapova Maria Sharapova, l’ex grande tennista russa vincitrice di tutti i tornei del Grande Slam News Mondo Mou, Sharapova e Curry. L'avvicinamento sociale tra big dello sport e tifosi

Il professore interrompe il monologo e in video bacchetta l'ultimo arrivato: "Lei è in ritardo, fosse qui le farei fare tutti i gradini dello stadio per punizione". Alcuni studenti spalancano la bocca ...

NBA, Trae Young pubblica il suo numero di telefono: "Scrivetemi". VIDEO

Il numero di telefono di Maria Sharapova è stato certamente più ambito dal pubblico maschile, ma anche nel caso di Trae Young non sono poche le persone che hanno aggiunto il suo contatto alla loro ...

Il professore interrompe il monologo e in video bacchetta l'ultimo arrivato: "Lei è in ritardo, fosse qui le farei fare tutti i gradini dello stadio per punizione". Alcuni studenti spalancano la bocca ...Il numero di telefono di Maria Sharapova è stato certamente più ambito dal pubblico maschile, ma anche nel caso di Trae Young non sono poche le persone che hanno aggiunto il suo contatto alla loro ...