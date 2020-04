Maria De Filippi denunciata | la conduttrice finisce in tribunale? Parla Betti Soldati

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 19 aprile 2020)Decoinvolta in una bufala Da lunedì alle 14:45 torna Uomini e Donne, il dating show ideato e condottoDe. Quest’ultima si è dovuta adattare a quello che sta accadendo in Italia a casusa del Covid-19, quindi ha modificato il format. Ma da qualche giorno la professionista pavese è fornita al centro di un polverone mediatico perché il suo nome è stato associato a delle particolari pastiglie per perdere peso. Nello specifico, un articolo diffuso su internet si legge che la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe stata citata in giudizio per tale ragione. Ma cosa è successo realmente? A rivelare la verità ci ha pensato direttamente, responsabile della comunicazione di Queen Mary. Lo sfogo diDa qualche giorno il nome delladi Uomini e Donne, Amici e C’è Posta ...