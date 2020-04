Mancini | «Spero che la Serie A si concluda Ho una Nazionale molto forte»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Robertoha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: queste le parole del ct dell’Italia Robertoha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport toccando diversi temi. Queste le parole del ct dell’Italia suA e. RIPRESA – «Se finisce una stagione, e me lo auguro, inizia l’altra immediatamente dopo. Si parla di finali europee in pieno agosto: non ci saranno soste, le rose dovranno ampliarsi, gli impegni saranno stressanti. Possiamo prendere esempio dalla Russia: consegnato lo scudetto, dieci giorni dopo si ricomincia. Ovviamente con una pausa invernale». POCO SPAZIO ALLE NAZIONALI – «Lo so, ma io ora mi auguro che il calcio riparta e che aiuti il Paese a riprendersi. Non voglio pensare ai miei interessi personali:che laA sied esprima i suoi verdetti, al resto ...