L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista (Di domenica 19 aprile 2020) Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), “ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”: lo rileva l’Oms in una nota nel giorno delle polemiche sulle affermazioni di Ricciardi sul presidente Usa Trump. Le opinioni di Ricciardi, rileva l’Oms, “non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.Ricciardi ha rilanciato sul suo account Twitter un video che attacca il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’opposizione in Italia ha chiesto le sue dimissioni dal comitato tecnico scientifico. E in serata è arrivata la presa di posizione dell’Oms, che in definitiva lo ha sconfessato. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 aprile 2020) Walternon rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), “ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”: lo rileva l’Oms in una nota nel giorno delle polemiche sulle affermazioni disul presidente Usa Trump. Ledi, rileva l’Oms, “nonnecessariamente ildie-o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.ha rilanciato sul suo account Twitter un video che attacca il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’opposizione in Italia ha chiesto le sue dimissioni dal comitato tecnico scientifico. E in serata è arrivata la presa di posizione dell’Oms, che in definitiva lo hato.

HuffPostItalia : L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista - volpe_peppe : RT @HuffPostItalia: L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista - FiloPalmieri : RT @HuffPostItalia: L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista - giordi63 : RT @HuffPostItalia: L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista - ChicoCayetano : RT @HuffPostItalia: L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista -

Ultime Notizie dalla rete : Oms sconfessa L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista L'HuffPost L'Oms sconfessa Ricciardi: le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista

Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”: lo rileva l’Oms in una nota nel giorno delle ...

Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”: lo rileva l’Oms in una nota nel giorno delle ...