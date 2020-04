Lo studio | Il coronavirus non si prende al supermercato

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Alessandro Ferro Unoridimensiona i rischi sul contagio: "Il virus si diffonde fra le persone che stanno vicine. Non vive a lungo sulle superfici" Meno ansia quando andiamo a fare la spesa al: il rischio di contrarre il Covid tra gli scaffali delle corsie alimentari dopo aver toccato il carrello o qualcuno degli oggetti che tocchiamo con le mani è davvero minimo. Rischio minimo "Non ci sono significativi rischi di essere contagiati andando a fare la spesa": parola di Hendrick Streeck, uno dei maggiori esperti tedeschi, direttore dell'istituto di Virologia dell'Università di Bonn. La rassicurante conclusione è stata fatta dopo unocondotto nella provincia di Heinsberg, città non lontana dal confine con Belgio e Olanda e tra i principali focolai di infezione del Paese con 1.400 positivi accertati e 46 morti su una ...