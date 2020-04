L’Italia è grande: Atene 1997, la marcia trionfale dell’indimenticata Annarita Sidoti (Di domenica 19 aprile 2020) Piccola, minuta, uno scricciolo ma allo stesso tempo una leonessa, in pista, in strada, contro tutte le avversarie e contro quello più forte che alla fine ha avuto la meglio, non prima di aver faticato per ben cinque anni: Annarita Sidoti, nata il 25 luglio 1969 a Gioiosa Marea è entrata di diritto nelle protagoniste assolute dell’atletica italiana grazie ad una carriera di altissimo spessore nella marcia, durata quasi tre lustri dal 1988 al 2002. Due ori europei, ad aprire e chiudere la teoria di podi internazionali e soprattutto un oro mondiale ad Atene 1997: risultati straordinari che hanno parzialmente lenito le delusioni olimpiche della marciatrice siciliana, mai riuscita in carriera a conquistare un podio a Cinque Cerchi, nonostante le tre presenze olimpiche, a Barcellona, Atlanta e Sydney. L’avventura nel mondo dell’atletica di èlite per ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Michele Didoni e la marcia mondiale di Goteborg 1995

