Lisbona de La Casa di Carta è guarita | ha sconfitto il Covid-19 | ma accusa il Governo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 19 aprile 2020) Itziar Ituño, la celebrede “Ladi”, èdal coronavirus. Dopo che l’attrice era risultata positiva al virus lo scorso marzo annunciandolo sui social, ora in un’intervista radiofonica comunica che finalmente sta bene e hail-19. Aveva avuto i primi sintomi sul set della serie “Alardea”, dove era impegnata nei Paesi Baschi. Dopo il tampone si era messa in quarantena. In un’intervista a Radio Ciudad, a un mese di distanza, l’attrice ha raccontato di aver contratto il virus in forma lieve, ma ha anche criticato la gestione dell’emergenza da parte delspagnolo. Per diverse settimane ha convissuto con sintomi disparati che l’hanno costretta a fermarsi e a pensare. “Ho passato un brutto periodo e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale – ha detto ...