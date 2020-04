Le notizie di domenica sul coronavirus in Italia

Agenzia_Ansa : Il premier britannico è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato domenica scorsa per il… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima'. #Fontana: 'sabato o domenica cabina di regia per ria… - ruiciccio : RT @Corriere: In Lombardia 855 nuovi positivi e decessi ancora in frenata: 12.213 (+163) - i_allon : RT @Corriere: In Lombardia 855 nuovi positivi e decessi ancora in frenata: 12.213 (+163) -

Ultime Notizie dalla rete : notizie domenica I morti nel mondo superano quota 160 mila. In Toscana mascherine obbligatorie La Gazzetta dello Sport I contagi nel Bresciano sfiorano quota 12 mila: 188 in più| I numeri

Sono i dati forniti domenica 19 aprile durante la diretta di Lombardia notizie, relativi ai contagi per provincia. A Lodi, dove due mesi fa è stato individuato il cosiddetto paziente 1, i nuovi ...

Coronavirus, il bollettino del 19 Aprile: 178.972 contagiati di cui 47.055 guariti e 23.660 morti

La diretta, gli aggiornamenti e le ultime notizie dall’Italia e dal mondo di domenica 19 aprile sulla pandemia di Coronavirus Covid-19. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile crescono a ...

Sono i dati forniti domenica 19 aprile durante la diretta di Lombardia notizie, relativi ai contagi per provincia. A Lodi, dove due mesi fa è stato individuato il cosiddetto paziente 1, i nuovi ...La diretta, gli aggiornamenti e le ultime notizie dall’Italia e dal mondo di domenica 19 aprile sulla pandemia di Coronavirus Covid-19. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile crescono a ...